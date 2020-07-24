Сенат США схвалив бюджет Пентагону з санкціями проти “Північного потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У четвер Сенат США прийняв свою версію Закону про національну оборону, проголосувавши за бюджет Пентагону на наступний фінансовий рік (починається 1 жовтня) в розмірі 740 мільярдів доларів. Президент США Дональд Трамп попередив, що він може накласти вето на законопроект, який передбачає перейменування військових баз, названих на честь героїв Конфедерації, повідомляє агентство Reuters, передає УНН.
Оборонний бюджет був прийнятий переважною більшістю сенаторів — 86 проти 14 — і став одним з рідкісних випадків, коли Сенат, контрольований республіканцями, відмовився виконати вимогу президента про недопущення перейменування військових баз.
У законопроект, прийнятий Палатою представників, також було включено положення про перейменування військових об’єктів, названих на честь генералів, які воювали на стороні рабовласницького Півдня під час Громадянської війни 1861-1865 рр.
В оборонний бюджет 2021 року додали положення про посилення санкцій відносно російського підводного газопроводу “Північний потік-2” та “Турецький потік”. Сенатори погодилися з введенням санкцій проти іноземних фізичних і юридичних осіб, які сприяють продажу, оренді або наданню судів для укладання труб, допомоги в модернізації цих судів, в їх страхуванні або перестрахуванні.
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Тепер, коли Палата представників і Сенат прийняли обидва варіанти законопроекту, учасники переговорів в Конгресі витратять кілька тижнів на переговори щодо остаточного компромісної угоди, щоб усунути відмінності між двома версіями бюджету.
Цей компромісний варіант повинен бути знову схвалений обома палатами, перш ніж буде направлений в Білий дім на затвердження президентом.