Сенат США схвалив бюджет Пентагону з санкціями проти “Північного потоку-2”

Оборонний бюджет був прийнятий переважною більшістю сенаторів — 86 проти 14 — і став одним з рідкісних випадків, коли Сенат, контрольований республіканцями, відмовився виконати вимогу президента про недопущення перейменування військових баз.

У законопроект, прийнятий Палатою представників, також було включено положення про перейменування військових об’єктів, названих на честь генералів, які воювали на стороні рабовласницького Півдня під час Громадянської війни 1861-1865 рр.

В оборонний бюджет 2021 року додали положення про посилення санкцій відносно російського підводного газопроводу “Північний потік-2” та “Турецький потік”. Сенатори погодилися з введенням санкцій проти іноземних фізичних і юридичних осіб, які сприяють продажу, оренді або наданню судів для укладання труб, допомоги в модернізації цих судів, в їх страхуванні або перестрахуванні.

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Тепер, коли Палата представників і Сенат прийняли обидва варіанти законопроекту, учасники переговорів в Конгресі витратять кілька тижнів на переговори щодо остаточного компромісної угоди, щоб усунути відмінності між двома версіями бюджету.

Цей компромісний варіант повинен бути знову схвалений обома палатами, перш ніж буде направлений в Білий дім на затвердження президентом.