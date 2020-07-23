В уряді ФРН розкритикували наміри США запровадити санкції проти "Північного потоку-2"

“Коли мова йде про загрозу санкцій з боку США, у уряду Німеччини є чітка позиція про те, що вони не відповідають міжнародному праву”, — сказала вона в інтерв’ю DW. Разом з тим вона заявила, що питання будівництва “Північного потоку-2” буде й надалі обговорюватися з державами-членами ЄС і НАТО.

“Північний потік-2” — це проєкт, який обговорюється в Європейському Союзі, а також в державах — членах НАТО. Так, є побоювання, що Німеччина може стати занадто залежною від російського газу, але це питання ми можемо вирішити. Також це стосується проблем і обґрунтованих інтересів України і Польщі, які повинні бути узгоджені в контрактах“, — пояснила Крамп-Карренбауер.

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Натомість Східний комітет — Східноєвропейська Асоціація німецької економіки (OAOEV) — наполягає на запровадженні контрзаходів у разі запровадження Сполученими Штатами санкцій щодо учасників проєкту будівництва газопроводу “Північний потік-2”, який зв’яже Росію і Німеччину. Про це в інтерв’ю виданням групи Funke, опублікованому в середу, 22 липня, заявив Міхаель Гармс, виконавчий директор лобістського об’єднання, що представляє інтереси німецьких фірм, що працюють, зокрема на російському ринку.

“Досі ми завжди застерігали від жорстких контрзаходів щодо США, тому що не хотіли скотитися до спіралі санкцій. Зараз ми розцінюємо це трохи інакше”, — підкреслив Гармс.

За його словами, німецьке зовнішньоторговельне об’єднання працює над конкретними пропозиціями. “Вони можуть варіюватися від чітких дипломатичних заяв до компенсацій місцевим компаніям і захисних контрсанкцій”, — перерахував Хармс. Він попередив, що адміністрація США готується до блокування рахунків компаній-учасників проєкту і може поширити обмеження на банки, що фінансують будівництво.

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Посольство США в Берліні підштовхує “низку фірм” позначити конкретні часові рамки для цих кроків, попередив Гармс, який охарактеризував даний підхід як “дивний”. Виконавчий директор OAOEV назвав анонсовані американські обмеження “небезпечним прецедентом”. “ЄС повинен ефективно протидіяти (подібним заходам. — Ред.). Не можна допустити, щоб і інші держави вирішили діяти подібним чином”, — застеріг він.

20 липня Палата представників Конгресу США проголосувала за ухвалення поправки, що передбачає введення санкцій щодо учасників, які допоможуть завершити будівництво газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”. Поправка передбачена до законопроєкту про оборонний бюджет (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 фінансовий рік (починається в США з 1 жовтня. — Ред.). Вона була схвалена одноголосно.

Мова в поправці, зокрема, йде про запровадження обмежувальних заходів проти іноземних осіб, які значною мірою сприяють продажу, оренді або наданні суден для укладання труб, призначених для будівництва зазначених трубопроводів.

Перш ніж нові санкції набудуть чинності, оборонний бюджет повинен бути схвалений Сенатом Конгресу США і підписаний президентом Дональдом Трампом.