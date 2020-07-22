Допомога Україні та стримування РФ: Палата представників Конгресу США схвалила проект оборонного бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Палата представників Конгресу США у вівторок схвалила проект оборонного бюджету на наступний фінансовий рік (починається в країні з 1 жовтня), який включає фінансову допомогу Україні, стримування Росії і зобов'язує уряд США посилити санкції відносно російських газопроводів “Північний потік — 2” і “Турецький потік”. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію голосування.
Проект бюджету передбачає 740,5 млрд доларів. “За” цей проект бюджету висловились 295 конгресменів, коли 125 висловилися “проти”.
Документ вимагає від Білого дому посилити чинні санкції щодо російських газопроводів “Північний потік — 2” і “Турецький потік”. В кінці грудня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет на поточний фінансовий рік, який зобов’язує адміністрацію ввести санкції у відношенні даних проектів. Тепер рестрикції повинні бути введені проти іноземних осіб, які в значній мірі сприяють продажу, оренді або надання судів для укладання труб, призначених для будівництва “Північного потоку — 2” і “Турецького потоку”.
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Проектом бюджету передбачено 250 млн доларів військової допомоги для України в наступному фінансовому році.
Крім того, бюджетний проект передбачає виділення майже 3,8 млрд доларів на програму “Європейська ініціатива стримування”, спрямовану на стримування діяльності Росії.
Зокрема, конгресмени планують виділити 3,6 млрд доларів на “стримування Китаю в регіоні Індійського і Тихого океанів”. У проекті міститься заборона на використання бюджетних коштів для “проведення ядерних випробувань або на підготовку до випробувань з ядерними вибухами будь-якої потужності”.
Додається, що законодавцями вводиться заборона на використання додатка TikTok в електронних пристроях держорганів країни. Серед іншого, законодавці виділяють Пентагону з бюджету 1 млрд доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу.
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Раніше у Білому домі повідомили, що Трамп накладе вето на документ в його нинішній формі через низку положень. До таких належить в першу чергу пункт про перейменування військових об’єктів, названих на честь діячів Конфедерації штатів рабовласницького Півдня періоду Громадянської війни в США (1861-1865). Галузей України, Росії або інших регіонів це, ймовірно, не торкнеться.
Цього тижня проект повинен схвалити Сенат Конгресу. Після цього буде скликана комісія для узгодження деталей двох проектів.
Обидві палати знову повинні будуть проголосувати за узгоджений документ, після чого він відправиться главі держави на підпис. Весь цей процес зазвичай триває до осені — початку зими.