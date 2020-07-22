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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 10615 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100034 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104914 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109809 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129999 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101846 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102534 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104372 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

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Помощь Украине и сдерживание РФ: Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета

Помощь Украине и сдерживание РФ: Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который подразумевает финансовую помощь Украине, сдерживание России и обязывает правительство США ужесточить санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию голосования.

Проект бюджета предусматривает 740,5 млрд долларов. “За” этот проект бюджета высказались 295 конгрессменов, когда 125 высказались “против”.

Документ требует от Белого дома усилить действующие санкции в отношении российских газопроводов “Северный поток — 2” и “Турецкий поток”. В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении данных проектов. Теперь рестрикции должны быть введены против иностранных лиц, которые в значительной степени способствуют продаже, аренде или предоставление судов для укладки труб, предназначенных для строительства “Северного потока — 2” и “Турецкого потока”.

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Проектом бюджета предусмотрено 250 млн долларов военной помощи для Украины в следующем финансовом году.

Кроме того, бюджетный проект предусматривает выделение почти 3,8 млрд долларов на программу “Европейская инициатива сдерживания”, направленную на сдерживание деятельности России.

В частности, конгрессмены планируют выделить 3,6 млрд долларов на “сдерживание Китая в регионе Индийского и Тихого океанов”. В проекте содержится запрет на использование бюджетных средств для “проведения ядерных испытаний или на подготовку к испытаниям с ядерными взрывами любой мощности”.

Добавляется, что законодателями вводится запрет на использование приложения TikTok в электронных устройствах госорганов страны. Среди прочего, законодатели выделяют Пентагона из бюджета 1 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

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Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп наложит вето на документ в его нынешней форме из-за ряда положений. К таким относится в первую очередь пункт о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865). Тематики Украины, России или других сфер это, вероятно, не коснется.

На этой неделе проект должен одобрить Сенат Конгресса. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов.

Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится главе государства на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени — начала зимы.

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