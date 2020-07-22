Помощь Украине и сдерживание РФ: Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета

КИЕВ. 22 июля. УНН. Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который подразумевает финансовую помощь Украине, сдерживание России и обязывает правительство США ужесточить санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию голосования.