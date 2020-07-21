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Конгресмени США схвалили посилення санкцій проти "Північного потоку - 2"

Конгресмени США схвалили посилення санкцій проти "Північного потоку - 2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Палата представників Конгресу США 20 липня одноголосно схвалила внесення поправки про посилення санкцій проти газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік" в проект оборонного бюджету на наступний фінансовий рік (в США він починається з 1 жовтня). Процес голосування транслювався на сайті нижньої палати парламенту Сполучених Штатів, передає УНН.

Ініціатива спрямована на посилення вже діючих санкцій відносно російських газопроводів “Північний потік — 2” і “Турецький потік”. В кінці грудня минулого року президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет на поточний фінансовий рік, який зобов’язує адміністрацію ввести санкції у відношенні даних проектів.

У поправці мова йде про введення рестрикцій проти іноземних осіб, які в значній мірі сприяють продажу, оренді або надання судів для укладання труб, призначених для будівництва “Північного потоку — 2” і “Турецького потоку”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель: Німеччина вважає за потрібне реалізувати “Північний потік-2”, Україна повинна зберегти роль транзитера газу

Минулого тижня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз твердо виступає проти односторонніх санкцій і погроз їх застосування з боку США щодо газопроводів “Північний потік — 2” і “Турецький потік”.

Роботи по будівництву “Північного потоку — 2” в даний час припинені через санкції США щодо європейських підрядників, що вступили в силу в грудні 2019 року і передбачають заборону на в’їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

Після цього глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив, що газопровід буде завершено до кінця 2020 року і вказав, що для закінчення будівництва можна задіяти судно “Академік Черський”. 

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