В правительстве ФРГ раскритиковали намерения США ввести санкции против "Северного потока-2"

"Когда речь идет об угрозе санкций со стороны США, у правительства Германии есть четкая позиция о том, что они не соответствуют международному праву", - сказала она в интервью DW. Вместе с тем она заявила, что вопрос строительства "Северного потока-2" будет и в дальнейшем обсуждаться с государствами-членами ЕС и НАТО.

"Северный поток-2" - это проект, который обсуждается в Европейском Союзе, а также в государствах - членах НАТО. Да, есть опасения, что Германия может стать слишком зависимой от российского газа, но этот вопрос мы можем решить. Также это касается проблем и обоснованных интересов Украины и Польши, которые должны быть согласованы в контрактах", - пояснила Крамп-Карренбауэр.

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Зато Восточный комитет - Восточноевропейская Ассоциация немецкой экономики (OAOEV) - настаивает на введении контрмер в случае введения Соединенными Штатами санкций в отношении участников проекта строительства газопровода "Северный поток-2", который свяжет Россию и Германию. Об этом в интервью изданию группы Funke, опубликованном в среду, 22 июля, заявил Михаэль Хармс, исполнительный директор лоббистской объединение, представляющее интересы немецких фирм, работающих, в частности на российском рынке.

"До сих пор мы всегда предостерегали от жестких контрмер по США, так как не хотели скатиться к спирали санкций. Сейчас мы расцениваем это несколько иначе", - подчеркнул Хармс.

По его словам, немецкое внешнеторговое объединение работает над конкретными предложениями. "Они могут варьироваться от четких дипломатических заявлений в компенсаций местным компаниям и защитных контрсанкций", - перечислил Хармс. Он предупредил, что администрация США готовится к блокированию счетов компаний-участников проекта и распространить ограничения на банки, финансирующие строительство.

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Посольство США в Берлине подталкивает "ряд фирм" обозначить конкретные временные рамки для этих шагов, предупредил Хармс, который охарактеризовал данный подход как "странный". Исполнительный директор OAOEV назвал анонсированные американские ограничения "опасным прецедентом". "ЕС должен эффективно противодействовать (подобным мерам. - Ред.). Нельзя допустить, чтобы и другие государства решили действовать подобным образом", - предостерег он.

20 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие поправки, которая предусматривает введение санкций в отношении участников, которые помогут завершить строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Поправка предусмотрена в законопроекту об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начинается в США с 1 октября. - Ред.). Она была одобрена единогласно.

Язык в поправке, в частности, идет о введении ограничительных мер против иностранных лиц, которые в значительной степени способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства указанных трубопроводов.

Прежде чем новые санкции вступят в силу, оборонный бюджет должен быть одобрен Сенатом Конгресса США и подписан президентом Дональдом Трампом.