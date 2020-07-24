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Сенат США одобрил бюджет Пентагона с санкциями против "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 13175 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В четверг Сенат США принял свою версию Закона о национальной обороне, проголосовав за бюджет Пентагона на следующий финансовый год (начинается 1 октября) в размере 740 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп предупредил, что он может наложить вето на законопроект, который предусматривает переименование военных баз, названных в честь героев Конфедерации, сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Оборонный бюджет был принят подавляющим большинством сенаторов — 86 против 14 стал одним из редких случаев, когда Сенат, контролируемый республиканцами, отказался выполнить требование президента о недопущении переименования военных баз.

В законопроект, принятый Палатой представителей, также было включено положение о переименовании военных объектов, названных в честь генералов, воевавших на стороне рабовладельческого Юга во время Гражданской войны 1861-1865 гг.

В оборонном бюджете 2021 года добавили положение об усилении санкций в отношении российского подводного газопровода “Северный поток-2” и “Турецкий поток”. Сенаторы согласились с введением санкций против иностранных физических и юридических лиц, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, помощи в модернизации этих судов, в их страховании или перестраховании.

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Теперь, когда Палата представителей и Сенат приняли оба варианта законопроекта, участники переговоров в Конгрессе потратят несколько недель на переговоры по окончательному компромиссного соглашения, чтобы устранить различия между двумя версиями бюджета.

Этот компромиссный вариант должен быть снова одобрен обеими палатами, прежде чем будет направлен в Белый дом на утверждение президентом.

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