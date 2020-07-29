США выведут из Германии почти 12 тысяч военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. США выведут из Германии 11900 американских военнослужащих, почти половину из них перекинут в другие страны НАТО. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает NBC News, передает УНН.
По его словам, этот шаг пойдет на пользу стратегическим интересам Вашингтона за рубежом, укреплению НАТО, сдерживанию России и оснащению военных для "новой эры конкуренции с крупными государствами".
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Эспер также сообщил, что количество американских войск, постоянно базирующихся в Германии, сократится примерно с 36 000 до 24 000. Около 5600 американских солдат переедут в другие части Европы, включая Бельгию, Польшу и Италию. Другие 6400 военных сначала вернутся в США, а затем многие из них начнут ротации в Европе, в таких местах, как Черное море и Прибалтика. Кроме того, несколько военных штабов США будут вывезены за пределы Германии, включая Европейское командование США, которое переедет в Бельгию.
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Отмечается, что большинство американских войск в Германии пока размещаются на авиабазе "Рамштайн", крупнейшем военном объекте за пределами континентальной территории США.