США выведут из Германии почти 12 тысяч военнослужащих

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 98411 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108291 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113143 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143942 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114246 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137389 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103338 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102738 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105001 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102249 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
США выведут из Германии почти 12 тысяч военнослужащих

США выведут из Германии почти 12 тысяч военнослужащих

Киев  •  УНН

 • 17174 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. США выведут из Германии 11900 американских военнослужащих, почти половину из них перекинут в другие страны НАТО. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает NBC News, передает УНН.

По его словам, этот шаг пойдет на пользу стратегическим интересам Вашингтона за рубежом, укреплению НАТО, сдерживанию России и оснащению военных для "новой эры конкуренции с крупными государствами".

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Эспер также сообщил, что количество американских войск, постоянно базирующихся в Германии, сократится примерно с 36 000 до 24 000. Около 5600 американских солдат переедут в другие части Европы, включая Бельгию, Польшу и Италию. Другие 6400 военных сначала вернутся в США, а затем многие из них начнут ротации в Европе, в таких местах, как Черное море и Прибалтика. Кроме того, несколько военных штабов США будут вывезены за пределы Германии, включая Европейское командование США, которое переедет в Бельгию.

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Отмечается, что большинство американских войск в Германии пока размещаются на авиабазе "Рамштайн", крупнейшем военном объекте за пределами континентальной территории США.

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