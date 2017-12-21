США и Южная Корея могут перенести совместные военные маневры на апрель
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Совместные маневры Республики Корея и США “Key Resolve” и “Foal Eagle” возможно будут перенесены с марта на апрель следующего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
На брифинге для журналистов в Сеуле представитель южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ) заявил: “Если такое решение будет принято, учения будут перенесены на апрель”. Он напомнил, что ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил американской стороне предложение о переносе сроков проведения маневров для стабильности в регионе и успешного проведения зимних Олимпийских игр 2018 года.
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Представитель КНШ отметил, что данное решение во многом будет зависеть от действий КНДР. Он призвал Пхеньян воздержаться от провокаций во время зимней Олимпиады, которая пройдет в округе Пхенчхан с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада — с 9 до 19 марта.
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Обычно ежегодные маневры “Foal Eagle” с участием всех родов войск, а также командно-штабные учения “Key Resolve” проходят в феврале-марте, что совпадает со сроками проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. В последнее время в учениях принимают участие от 200 до З00 тысяч военнослужащих. Пхеньян считает подобные учения репетицией вторжения на территорию КНДР и применяет контрмеры военного характера, которые Сеул и Вашингтон считают провокацией.
Напоминаем, что в ноябре этого года Генассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии на время зимней Олимпиады.