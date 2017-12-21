США та Південна Корея можуть перенести спільні військові маневри на квітень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Спільні маневри Республіки Корея та США “Key Resolve” та “Foal Eagle” можливо будуть перенесені з березня на квітень наступного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
На брифінгу для журналістів у Сеулі представник південнокорейського Комітету начальників штабів (КНШ) заявив: “Якщо таке рішення буде прийняте, навчання будуть перенесені на квітень”. Він нагадав, що раніше президент Республіки Корея Мун Чже Ін направив американській стороні пропозицію про перенесення термінів проведення маневрів задля стабільності в регіоні та успішного проведення зимових Олімпійських ігор 2018 року.
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Представник КНШ відмітив, що дане рішення багато в чому буде залежати від дій КНДР. Він закликав Пхеньян утриматися від провокацій під час зимової Олімпіади, котра пройде в окрузі Пхенчхан з 9 по 25 лютого, а Паралімпіада — з 9 до 19 березня.
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Зазвичай щорічні маневри “Foal Eagle” за участю усіх родів військ, а також командно-штабні навчання “Key Resolve” проходять у лютому-березні, що співпадає з термінами проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор. Останнім часом у навчаннях приймають участь від 200 до 300 тисяч військовослужбовців. Пхеньян вважає подібні навчання репетицією вторгнення на територію КНДР і застосовує контрміри військового характеру, котрі Сеул та Вашингтон вважають провокацією.
Нагадуємо, що у листопаді цього року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про перемир’я на час зимової Олімпіади.