США одобрили удар Индии по лагерю боевиков в Кашмире

По его данным, разговор состоялся вечером в среду. Ранее и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан призвал Индию и Пакистан приложить усилия для избежания военных действий.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-э-Мухаммад".

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Как сообщал УНН, во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

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