США схвалили удар Індії по табору бойовиків у Кашмірі

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео провів телефонні переговори з радником прем’єр-міністра Індії з національної безпеки Аджіти Довал і заявив, що США підтримують рішення Нью-Делі вжити заходів проти табору бойовиків угруповання “Джаїш-е-Мухаммад” (“Армія Мухаммеда”). Про це в четвер з посиланням на джерела повідомило індійське агентство Asian News International, передає УНН.

За його даними, розмова відбулася ввечері в середу. Раніше в.о. глави Пентагону Патрік Шанахан закликав Індію і Пакистан докласти зусиль для уникнення військових дій.

Причиною напруженості в відносинах Нью-Делі і Ісламабаду став напад 14 лютого в Джамму та Кашмірі на колону індійських військових, яке забрало життя 45 людей. Відповідальність за атаку взяло на себе “Джаїш-е-Мухаммад”.

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Як повідомляв УНН, у вівторок Індія завдала авіаудару по табору цього угруповання в підконтрольній Пакистану частині Кашміру. У середу пакистанські ВПС у відповідь вдарили по індійським військовим об’єктам. Нью-Делі й Ісламабад виступили з твердженнями, що збили літаки один одного в ході повітряного бою.

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