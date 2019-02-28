США схвалили удар Індії по табору бойовиків у Кашмірі

За його даними, розмова відбулася ввечері в середу. Раніше в.о. глави Пентагону Патрік Шанахан закликав Індію і Пакистан докласти зусиль для уникнення військових дій.

Причиною напруженості в відносинах Нью-Делі і Ісламабаду став напад 14 лютого в Джамму та Кашмірі на колону індійських військових, яке забрало життя 45 людей. Відповідальність за атаку взяло на себе “Джаїш-е-Мухаммад”.

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Як повідомляв УНН, у вівторок Індія завдала авіаудару по табору цього угруповання в підконтрольній Пакистану частині Кашміру. У середу пакистанські ВПС у відповідь вдарили по індійським військовим об’єктам. Нью-Делі й Ісламабад виступили з твердженнями, що збили літаки один одного в ході повітряного бою.

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