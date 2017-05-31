США начали поставки оружия курдам в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. США начали поставки оружия сирийским курдам, которые ведут борьбу против террористической группировки “Исламское государство”, передает УНН со ссылкой на “Deutsche Welle” .
“Речь идет о стрелковом оружии и, в частности, о автоматах АК-47, мелкокалиберных пулеметах и автомобилях”, — говорится в сообщении.
О намерении вооружить курдов Пентагон объявил 9 мая. Тогда было заявлено, что США поставят им автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы и бронетехнику.
Стоит отметить, что это решение было принято вопреки протестам Анкары, которая считает курдских повстанцев сторонниками запрещенной Курдской рабочей партии.