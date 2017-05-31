США розпочали постачання зброї курдам в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. США почали постачання зброї сирійським курдам, які ведуть боротьбу проти терористичного угрупування “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на “Deutsche Welle”.
“Мова йде про стрілецьку зброю і, зокрема, про автомати АК-47, дрібнокаліберні кулемети і автомобілі” — йдеться в повідомленні.
Про намір озброїти курдів Пентагон оголосив 9 травня. Тоді було заявлено, що США поставлять їм автоматичну вогнепальну зброю, боєприпаси і бронетехніку.
Варто зазначити, що це рішення було прийняте всупереч протестам Анкари, яка вважає курдських повстанців прихильниками забороненої Курдської робочої партії.