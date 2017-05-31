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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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США розпочали постачання зброї курдам в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. США почали постачання зброї сирійським курдам, які ведуть боротьбу проти терористичного угрупування “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на “Deutsche Welle”.

США розпочали постачання зброї курдам в Сирії

“Мова йде про стрілецьку зброю і, зокрема, про автомати АК-47, дрібнокаліберні кулемети і автомобілі” — йдеться в повідомленні.

Про намір озброїти курдів Пентагон оголосив 9 травня. Тоді було заявлено, що США поставлять їм автоматичну вогнепальну зброю, боєприпаси і бронетехніку.

Варто зазначити, що це рішення було прийняте всупереч протестам Анкари, яка вважає курдських повстанців прихильниками забороненої Курдської робочої партії.

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