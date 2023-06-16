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США раскритиковали рф за торговлю гражданами Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В четверг в ежегодном отчете о странах, которые, по словам Вашингтона, не могут защищать жертв, США обострили критику России по торговле людьми. Предпосылкой стало то, как москва относится к призывникам и украинским детям, пишет Reuters, передает УНН.

США раскритиковали рф за торговлю гражданами Украины

Цитата 

«Существует правительственная политика или схема торговли украинскими гражданами и северокорейскими рабочими», – говорится в отчете. «Также поступали сообщения о том, что российские официальные лица принуждали, обманывали или заставляли совершеннолетних иностранных граждан участвовать в захватнической войне России против Украины».

Детали 

В отчете Государственного департамента о торговле людьми за 2023 год россия осталась в списке «государственных спонсоров» торговли людьми. рф принадлежит к числу стран с худшими способами решения этой проблемы.

В разделе о россии было немало критики противоправное удержание москвой людей в Украине. В докладе также цитируется «принудительное перемещение тысяч украинских детей в россию», которое является предметом преследования Международным уголовным судом против российских должностных лиц, включая диктатора владимира путина.

Нынешний отчет приписывает России содействие возвращению российских детей из Сирии, некоторые из которых, возможно, были жертвами торговли людьми, но в нем упоминается меньше положительных моментов, чем в отчете прошлого года.

Дополнение 

В отчете россия попала на уровень 3, который группирует крупнейших преступников в сфере торговли людьми, где она была в прошлом году. Государственный департамент понизил рейтинг Алжира, Чада, Джибути и Экваториальной Гвинеи до третьего уровня.

Малайзия и Вьетнам были повышены с уровня 3, потому что, хотя они «не полностью соответствовали минимальным стандартам для ликвидации торговли людьми», они приложили «значительные усилия для этого», говорится в отчете.

Напомним 

Оккупанты 8 июня незаконно вывезли 150 детей из Старобельского района Луганской области в оздоровительные базы отдыха «Лесной» и «Сосенка» прикубанского района карачаево-черкесской республики рф. С июня в этих заведениях ожидают 750 детей с временно оккупированной территории Луганщины.



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