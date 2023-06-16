США розкритикували рф за торгівлю громадянами України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У четвер у щорічному звіті про країни, які, за словами Вашингтона, неспроможні захищати жертв, США загострили критику росії щодо торгівлі людьми. Передумовою стало те, як москва ставить до призовників та українських дітей, пише Reuters, передає УНН.
Цитата
«Існує урядова політика або схема торгівлі українськими громадянами та північнокорейськими робітниками», – йдеться у звіті. «Також надходили повідомлення про те, що російські офіційні особи примушували, обманювали або змушували повнолітніх іноземних громадян брати участь у загарбницькій війні росії проти України».
Деталі
У звіті Державного департаменту про торгівлю людьми за 2023 рік росія залишилася в списку «державних спонсорів» торгівлі людьми. рф належить до числа країн з найгіршими способами вирішення цієї проблеми.
У розділі про росію було чимало критики протиправне утримання москвою людей в Україні. У доповіді також цитується «примусове переміщення тисяч українських дітей до росії», яке є предметом переслідування Міжнародним кримінальним судом проти російських посадовців, включаючи диктатора володимира путіна.
Цьогорічний звіт приписує росії сприяння поверненню російських дітей із Сирії, деякі з яких, можливо, були жертвами торгівлі людьми, але в ньому згадується менше позитивних моментів, ніж у звіті минулого року.
Доповнення
У звіті росія потрапила до рівня 3, який групує найбільших злочинців у сфері торгівлі людьми, де вона була минулого року. Державний департамент знизив рейтинг Алжиру, Чаду, Джибуті та Екваторіальної Гвінеї до третього рівня.
Малайзію та В’єтнам було підвищено з рівня 3, тому що, хоча вони «не повністю відповідали мінімальним стандартам для ліквідації торгівлі людьми», вони доклали «значних зусиль для цього», йдеться у звіті.
Нагадаємо
Окупанти 8 червня незаконно вивезли 150 дітей зі Старобільського району Луганської області до оздоровчих баз відпочинку «Лесной» та «Сосенка» прикубанського району карачаєво-черкеської республіки рф. З червня у цих закладах очікують на 750 дітей із тимчасово окупованої території Луганщини.