США решительно осудили соглашение между россией и белоруссией о ядерном оружии

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"Я не буду говорить о каких-либо доказательствах или оценках, которые мы можем иметь. Я бы сказал, что мы решительно осуждаем это соглашение. Это последний пример безответственного поведения, которое мы видим со стороны россии со времени ее полномасштабного вторжения в Украину более года назад", - отметил Миллер.

Он напомнил, что применение химического, биологического или ядерного оружия в этом конфликте "будет иметь серьезные последствия".

"Но в ответ на этот доклад я лишь добавлю, что мы не видим причин для корректировки наших стратегических ядерных сил или каких-либо признаков того, что россия готовится применить ядерное оружие", - сказал Миллер.

Дополнение

москва и минск подписали соглашение о размещении тактического ядерного оружия в беларуси. лукашенко упомянул о возможности размещения россией стратегического ядерного оружия в беларуси во время общенационального обращения в марте, безосновательно обвинив страны Запада в том, что они "готовятся вторгнуться" в беларусь и "уничтожить ее".

Как ранее сообщал УНН, президент беларуси александр лукашенко заявил в четверг о начале передачи части тактического ядерного оружия из России в Беларусь.

В ЕС отметили, что этот шаг еще больше увеличивает напряженность и указывает на сотрудничество беларуси с вторжением россии в Украину. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано отметил, что ЕС "очень внимательно будет следить за тем, как это реализуется, и мы будем реагировать соответствующим образом".

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