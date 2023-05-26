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США рішуче засудили угоду між росією та білоруссю про ядерну зброю

США рішуче засудили угоду між росією та білоруссю про ядерну зброю

Київ • УНН

 • 420553 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. У Держдепартаменті США "рішуче" засудили угоду про розгортання тактичної ядерної зброї на території білорусі і назвали її "черговим прикладом безвідповідальної поведінки" москви, пише УНН з посиланням на брифінг представника Держдепартаменту Метью Міллера.

Цитата

"Я не буду говорити про будь-які докази чи оцінки, які ми можемо мати. Я б сказав, що ми рішуче засуджуємо цю угоду. Це останній приклад безвідповідальної поведінки, яку ми бачимо з боку росії з часу її повномасштабного вторгнення в Україну понад рік тому", - зазначив Міллер.

Він нагадав, що застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї в цьому конфлікті "матиме серйозні наслідки".

"Але у відповідь на цю доповідь я лише додам, що ми не бачимо причин для коригування наших стратегічних ядерних сил або будь-яких ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю", - сказав Міллер.

Доповнення

москва та мінськ підписали угоду про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі. лукашенко згадав про можливість розміщення росією стратегічної ядерної зброї у білорусі під час загальнонаціонального звернення у березні, безпідставно звинувативши країни Заходу в тому, що вони "готуються вторгнутися" до білорусі та "знищити її".

Як раніше повідомляв УНН, президент білорусі олександр лукашенко заявив у четвер про початок передачі частини тактичної ядерної зброї з росії до білорусі.

В ЄС зазначили, що цей крок ще більше збільшує напруженість і вказує на співпрацю білорусі з вторгненням росії в Україну. Прессекретар зовнішньополітичного відомства ЄС Петер Стано зазначив, що ЄС "дуже уважно стежитиме за тим, як це реалізується, і ми реагуватимемо відповідним чином".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: рф розгортає тактичну ядерну зброю в білорусі, з метою підпорядкувати собі її сферу безпеки

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