ЄС обіцяє відповісти відповідним чином на російську ядерну зброю в білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. ЄС засудив плани білорусі щодо розміщення російських ядерних боєзарядів відповідно до угоди, підписаної між мінськом та москвою, передає УНН з посиланням на заяву прессекретаря зовнішньополітичного відомства ЄС Петера Стано, яку наводить Еuobserver.
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"Це не крок до деескалації, це не крок до зниження напруженості", - заявив журналістам у четвер Петер Стано.
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Стано сказав, що цей крок ще більше збільшує напруженість і вказує на співпрацю білорусі з вторгненням росії в Україну.
"Європейський союз, звичайно, дуже уважно стежитиме за тим, як це реалізується, і ми реагуватимемо відповідним чином", — сказав він.
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