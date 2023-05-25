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ЄС обіцяє відповісти відповідним чином на російську ядерну зброю в білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. ЄС засудив плани білорусі щодо розміщення російських ядерних боєзарядів відповідно до угоди, підписаної між мінськом та москвою, передає УНН з посиланням на заяву прессекретаря зовнішньополітичного відомства ЄС Петера Стано, яку наводить Еuobserver.

Цитата

"Це не крок до деескалації, це не крок до зниження напруженості", - заявив журналістам у четвер Петер Стано.

Деталі

Стано сказав, що цей крок ще більше збільшує напруженість і вказує на співпрацю білорусі з вторгненням росії в Україну.

"Європейський союз, звичайно, дуже уважно стежитиме за тим, як це реалізується, і ми реагуватимемо відповідним чином", — сказав він.

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