ЕС обещает ответить соответствующим образом на российское ядерное оружие в беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. ЕС осудил планы беларуси по размещению российских ядерных боезарядов в соответствии с соглашением, подписанным между минском и москвой, передает УНН со ссылкой на заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано, которое приводит Еuobserver.
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"Это не шаг к деэскалации, это не шаг к снижению напряженности", — заявил журналистам в четверг Петер Стано.
Детали
Стано сказал, что этот шаг еще больше увеличивает напряженность и указывает на сотрудничество беларуси с вторжением россии в Украину.
"Европейский союз, конечно, будет очень внимательно следить за тем, как это реализуется, и мы будем реагировать соответствующим образом", — сказал он.
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