ЕС обещает ответить соответствующим образом на российское ядерное оружие в беларуси

Цитата

"Это не шаг к деэскалации, это не шаг к снижению напряженности", — заявил журналистам в четверг Петер Стано.

Детали

Стано сказал, что этот шаг еще больше увеличивает напряженность и указывает на сотрудничество беларуси с вторжением россии в Украину.

"Европейский союз, конечно, будет очень внимательно следить за тем, как это реализуется, и мы будем реагировать соответствующим образом", — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: лукашенко заявил, что россия начала переброску тактического ядерного оружия в беларусь