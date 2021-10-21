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США провели три успешных теста в рамках разработки гиперзвуковых ракет

Киев • УНН

 • 15076 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. США провели три успешных испытания в рамках разработки гиперзвукового оружия. Испытания прототипов компонентов гиперзвуковых ракет были проведены в среду, 21 октября, военно-морскими силами и сухопутными войсками США на космодроме NASA на острове Уоллопс в штате Виргиния, сообщило министерство обороны США, передает УНН.

США провели три успешных теста в рамках разработки гиперзвуковых ракет

Детали

В сообщении отмечается, что испытания были успешными и они “продемонстрировали передовые гиперзвуковые технологии, возможности и прототипы систем в реалистической среде их работы”. Какие именно компоненты испытывались, не уточняется. Агентство Reuters отмечает, что испытания были проведены в тот день, когда президент США Джо Байден выразил обеспокоенность успехами Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия.

Успехи Китая

Ранее лондонская газета The Financial Times со ссылкой на источники в разведке сообщила, что летом Китай провел два испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд, осуществив запуск так называемой системы “частично-орбитального бомбометания”. Собеседники издания отметили, что Китай продемонстрировал успехи, поразившие разведку США.

Между тем Китай опроверг сообщения СМИ об испытаниях гиперзвуковой ракеты. Это было обычное испытание с целью проверки технологии повторного использования космического аппарата, заявил журналистам 18 октября, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяне.

Дополнение

В настоящее время Пентагон в рамках одной из своих программ разрабатывает гиперзвуковую ракету Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), получившее название Dark Eagle. Она предназначена для оснащения сухопутных войск и кораблей ВМС США. Развертывание первой американской армейской батареи с гиперзвуковыми ракетами запланирован на 2023, а в 2024 году должно начаться оснащение гиперзвуковым оружием боевых кораблей.

Радиус действия разрабатываемых для армии США гиперзвуковых ракет составит более 2775 км. Скорость гиперзвукового блока будет достигать около 20 875 км / ч.

Следующее поколение вооружений

Гиперзвуковое оружие считается оружием следующего поколения, цель которого — лишить противника времени реакции и традиционных механизмов по подавлению или контратаки.

28 сентября Соединенные Штаты заявили, что испытали гиперзвуковое оружие с воздушным потоком энергии, что стало первым успешным испытанием оружия этого класса с 2013 года.

В конце сентября также стало известно, что снаряд, выпущенный Северной Кореей в своего восточного побережья, был недавно разработанной гиперзвуковой ракетой.

В июле Россия успешно испытала гиперзвуковую крылатую ракету “Циркон” — оружие, которое президент Владимир Путин назвал частью нового поколения ракетных систем, не имеющих аналогов в мире. В начале октября этого года Россия провела пуск той же гиперзвуковой ракеты “Циркон” из-под воды.

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