США провели три успішних тесту в рамках розробки гіперзвукових ракет

Деталі
У повідомленні наголошується, що випробування були успішними і вони “продемонстрували передові гіперзвукові технології, можливості і прототипи систем в реалістичному середовищі їх роботи”. Які саме компоненти випробовувалися, не уточнюється. Агентство Reuters зазначає, що випробування були проведені в той день, коли президент США Джо Байден висловив стурбованість успіхами Китаю в сфері розробки гіперзвукового зброї.
Успіхи Китаю
Раніше лондонська газета The Financial Times з посиланням на джерела в розвідці повідомила, що влітку Китай провів два випробування гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний боєзаряд, здійснивши запуск так званої системи “частково-орбітального бомбометання”. Співрозмовники видання відзначили, що Китай продемонстрував успіхи, що вразили розвідку США.
Тим часом Китай спростував повідомлення ЗМІ про випробування гіперзвукової ракети. Це було звичайне випробування з метою перевірки технології повторного використання космічного апарату, заявив журналістам 18 жовтня, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні.
Доповнення
В даний час Пентагон в рамках однієї зі своїх програм розробляє гіперзвукову ракету Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), що отримала назву Dark Eagle. Вона призначена для оснащення сухопутних військ і кораблів ВМС США. Розгортання першої американської армійської батареї з гіперзвуковими ракетами заплановано на 2023 рік, а в 2024 році має розпочатися оснащення гіперзвуковим зброєю бойових кораблів.
Радіус дії розроблюваних для армії США гіперзвукових ракет становитиме понад 2775 км. Швидкість гіперзвукового блоку буде досягати близько 20 875 км/ч.
Наступне покоління озброєнь
Гіперзвукова зброя вважається зброєю наступного покоління, мета якого — позбавити противника часу реакції і традиційних механізмів з придушення чи контратаки.
28 вересня Сполучені Штати заявили, що випробували гіперзвукову зброю з повітряним потоком енергії, що стало першим успішним випробуванням зброї цього класу з 2013 року.
Наприкінці вересня також стало відомо, що снаряд, випущений Північною Кореєю у свого східного узбережжя, був недавно розробленою гіперзвуковою ракетою.
У липні Росія успішно випробувала гіперзвукову крилату ракету “Циркон” — зброю, яку президент Володимир Путін назвав частиною нового покоління ракетних систем, що не мають аналогів у світі. На початку жовтня цього року Росія провела пуск тієї ж гіперзвукової ракети “Циркон” з-під води.