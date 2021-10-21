США провели три успішних тесту в рамках розробки гіперзвукових ракет

Наступне покоління озброєнь

Гіперзвукова зброя вважається зброєю наступного покоління, мета якого — позбавити противника часу реакції і традиційних механізмів з придушення чи контратаки.

28 вересня Сполучені Штати заявили, що випробували гіперзвукову зброю з повітряним потоком енергії, що стало першим успішним випробуванням зброї цього класу з 2013 року.

Наприкінці вересня також стало відомо, що снаряд, випущений Північною Кореєю у свого східного узбережжя, був недавно розробленою гіперзвуковою ракетою.

У липні Росія успішно випробувала гіперзвукову крилату ракету “Циркон” — зброю, яку президент Володимир Путін назвав частиною нового покоління ракетних систем, що не мають аналогів у світі. На початку жовтня цього року Росія провела пуск тієї ж гіперзвукової ракети “Циркон” з-під води.