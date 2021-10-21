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Китай двічі за літо випробував гіперзвукову зброю - FT

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Китайські військові за літо 2021 роки провели два випробування гіперзвукової зброї. Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на джерела, передає УНН.

Китай двічі за літо випробував гіперзвукову зброю - FT

Деталі

Газета повідомляє, що отримала інформацію, згідно з якою Китай провів випробування двічі. Перші з них пройшли не в серпні, а 27 липня. За словами чотирьох осіб, знайомих з оцінками розвідки США, військові КНР здійснили пуск ракети з системою “частково-орбітального бомбометання”, щоб запустити навколо Землі “гіперзвуковий літальний апарат, який планує” та здатний нести ядерну зброю.

Друге випробування гіперзвукової зброї Китай провів 13 серпня, пише газета. Яке саме це була зброя, ані слова в повідомленні.

У той же час, три людини, яким відомо про липневе випробування, заявили виданню, що запуск глибоко шокував міністерство оборони США і американську розвідку, оскільки Китай продемонстрував новий збройовий потенціал.

Зараз вчені, що працюють на американський уряд, намагаються зрозуміти, який військовий потенціал є у КНР, і чим не володіють Сполучені Штати, повідомило газеті джерело. Досягнення Китаю, за їхньою оцінкою, “кидають виклик законам фізики”.

Газета повідомляє, що Білий дім відмовився від коментарів. Офіційні особи уряду США, в тому числі міністр оборони Ллойд Остін, відмовилися підтвердити або спростувати існування даних випробувань, які залишаються засекреченими.

На цьому тижні міністерство закордонних справ Китаю спростувало версію FT, заявивши, що воно тільки запустило космічний літак, але це випробування було проведено 16 липня. Посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося від коментарів з цього приводу.

За літо з’явилися супутникові знімки, які показали, що Китай будує декілька сотень шахт для розміщення міжконтинентальних балістичних ракет.

У той же час, офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс на цьому тижні заявив, що адміністрація Байдена дуже стурбована швидким розширенням ядерних сил Китаю.

Додамо

17 жовтня повідомлялося, що Китай за допомогою ракети-носія здійснив у серпні запуск гіперзвукового літального апарату (ГЛА), здатного нести ядерну зброю.

Тоді Пентагон не став коментувати повідомлення про випробування Китаєм гіперзвукової зброї, але висловив побоювання щодо військової активності КНР.

Гіперзвукова зброя вважається зброєю наступного покоління, мета якої — позбавити противника часу реакції і традиційних механізмів з придушення або контратаки.

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