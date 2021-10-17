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Може нести ядерну зброю: Китай в серпні здійснив секретний пуск гіперзвукового літального апарату - FT

Може нести ядерну зброю: Китай в серпні здійснив секретний пуск гіперзвукового літального апарату - FT

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Китай за допомогою ракети-носія здійснив в серпні запуск планує гіперзвукового літального апарату (ГЛА), здатного нести ядерну зброю. Про це в суботу повідомила британська газета Financial Times з посиланням на джерела в урядових колах США і ряду азіатських країн, передає УНН.

"Враження" попри невдале ракетне ураження

За їхніми даними, ГЛА в ході випробувань пролетів через низькоорбітальний простір, але не зміг досягти заданої мети, пройшовши в декількох десятках кілометрів від неї. Однак, як зазначило видання, американські воєначальники все одно “виявилися вражені” запуском, який продемонстрував значний прогрес китайських вчених в розробці гіперзвукової зброї.

“Ми поняття не маємо, як вони зробили це”, — наводить газета висловлювання одного з представників розвідувального співтовариства США. Згідно з відомостями джерел Financial Times, в теорії дана ракета може літати через Південний полюс, що буде становити велику загрозу американській системі ПРО, зосередженої на відбитті можливих атак з північного полярного спрямування.

Реакція Пентагону

Пентагон не став коментувати повідомлення про випробування Китаєм гіперзвукової зброї, але висловив побоювання щодо військової активності КНР. “Ми ясно висловили свою стурбованість військовими можливостями Китаю, які лише сприяють зростанню напруженості в регіоні і за його межами. Це причина, по якій ми вважаємо, що Китай є для нас визначальним викликом”, — заявив речник американського військового відомства Джон Кірбі.

Своєю чергою представник посольства КНР в США Лю Пен’юй вказав, що військова політика Пекіна “носить оборонний характер за своєю сутністю”. “У нас немає глобальної стратегії і планів військових операцій, як у США. Ми не зацікавлені в гонці озброєнь з іншими країнами. Навпаки, США в останні роки придумували міф про нібито існуючу китайську загрозу, щоб виправдати розробку гіперзвукової зброї. Це спровокувало гонку озброєнь в даній області і сильно підірвало глобальну стратегічну стабільність”, — заявив він.

Засекречений запуск

За інформацією видання, ГЛА був розроблений фахівцями Китайської академії аерокосмічної аеродинаміки, яка входить до складу державної оборонної корпорації China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC, Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація). Джерела газети підкреслили, що запуск ГЛА був здійснений за допомогою ракети-носія сімейства “Чанчжен”, створеної дочірнім підприємством CASC.

Financial Times звернула увагу на секретність минулих випробувань.

Наступне покоління озброєнь

Гіперзвукова зброя вважається зброєю наступного покоління, мета якого — позбавити противника часу реакції і традиційних механізмів з придушення чи контратаки.

28 вересня Сполучені Штати заявили, що випробували гіперзвукову зброю з повітряним потоком енергії, що стало першим успішним випробуванням зброї цього класу з 2013 року.

Наприкінці вересня також стало відомо, що снаряд, випущений Північною Кореєю у свого східного узбережжя, був недавно розробленою гіперзвуковою ракетою.

У липні Росія успішно випробувала гіперзвукову крилату ракету “Циркон” — зброю, яку президент Володимир Путін назвав частиною нового покоління ракетних систем, що не мають аналогів у світі. На початку жовтня цього року Росія провела пуск тієї ж гіперзвукової ракети “Циркон” з-під води.

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