Может нести ядерное оружие: Китай в августе совершил секретный запуск гиперзвукового летательного аппарата - FT

“Поражены” несмотря неудачное ракетное поражение

По их данным, ГЛА в ходе испытаний пролетел через низкоорбитальное пространство, но не смог достичь заданной цели, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Однако, как отметило издание, американские военачальники все равно “оказались поражены” запуском, который продемонстрировал значительный прогресс китайских ученых в разработке гиперзвукового оружия.

“Мы понятия не имеем, как они сделали это”, — приводит газета высказывание одного из представителей разведывательного сообщества США. Согласно сведениям источников Financial Times, в теории данная ракета может летать через Южный полюс, который будет представлять большую угрозу американской системе ПРО, сосредоточенной на отражении возможных атак с северного полярного направления.

Реакция Пентагона

Пентагон не стал комментировать сообщения об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия, но выразил опасения касательно военной активности КНР. “Мы ясно выразили свою обеспокоенность военными возможностями Китая, только способствуют росту напряженности в регионе и за его пределами. Это причина, по которой мы считаем, что Китай является для нас определяющим вызовом”, — заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

В свою очередь представитель посольства КНР в США Лю Пеньюй указал, что военная политика Пекина “носит оборонительный характер по своей сути”. “У нас нет глобальной стратегии и планов военных операций, как в США. Мы не заинтересованы в гонке вооружений с другими странами. Напротив, США в последние годы придумывали миф о якобы существующей китайской угрозе, чтобы оправдать разработку гиперзвукового оружия. Это спровоцировало гонку вооружений в данной области и сильно подорвало глобальную стратегическую стабильность”, — заявил он.

Засекреченный запуск

По информации издания, ГЛА был разработан специалистами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, которая входит в состав государственной оборонной корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC, Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация). Источники газеты подчеркнули, что запуск ГЛА был осуществлен с помощью ракеты-носителя семейства “Чанчжэн”, созданной дочерним предприятием CASC.

Financial Times обратила внимание на секретность прошедших испытаний.