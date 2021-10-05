Росія провела пуск гіперзвукової ракети "Циркон" з-під води
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Росія в понеділок, 4 жовтня, вперше зробила пробний пуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" з підводного положення. Пуск виконав атомний підводний човен "Северодвинск", що знаходилася на глибині 40 метрів в акваторії Білого моря. Умовна мета ракети була розташована в Баренцевому морі, передає УНН із посиланням на Міноборони РФ.
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За даними російського Міноборони, випробування пройшло успішно, а “політ ракети від виходу з води до попадання в умовну ціль повністю відповідав заданим параметрам”. Раніше в той же день, 4 жовтня, в Міноборони РФ повідомили про випробувальний пуск гіперзвукової ракети “Циркон” з підводного човна “Северодвинск” з надводного положення.
До цього пуски “циркону” здійснювалися з надводного корабля — фрегата Північного флоту РФ “Адмірал Горшков”. Подібні випробування проводилися, зокрема, в липні 2021 року, а також в грудні, листопаді та жовтні 2020 року.
Реакція США на випробування ракети “Циркон” влітку 2021 року
Після повідомлень Міноборони РФ про випробування ракети “Циркон” в липні 2021 року офіційний представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що американське військове відомство “в курсі цих тверджень (про проведені Росією випробування. — ред.) і що “нові російські гіперзвукові ракети можуть представляти дестабілізуючий вплив і представляти серйозні ризики”.
Гіперзвукові ракети можуть змінювати траєкторію польоту, тому системам ППО важко впізнати і ліквідувати ракети подібного типу.
Наступне покоління озброєнь
Гіперзвукова зброя вважається зброєю наступного покоління, мета якого — позбавити противника часу реакції і традиційних механізмів з придушення чи контратаки.
У понеділок Сполучені Штати заявили, що випробували гіперзвукову зброю з повітряним потоком енергії, що стало першим успішним випробуванням зброї цього класу з 2013 року.
Наприкінці вересня стало відомо, що снаряд, випущений Північною Кореєю у свого східного узбережжя, був недавно розробленою гіперзвуковою ракетою.