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Росія провела пуск гіперзвукової ракети "Циркон" з-під води

Росія провела пуск гіперзвукової ракети "Циркон" з-під води

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Росія в понеділок, 4 жовтня, вперше зробила пробний пуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" з підводного положення. Пуск виконав атомний підводний човен "Северодвинск", що знаходилася на глибині 40 метрів в акваторії Білого моря. Умовна мета ракети була розташована в Баренцевому морі, передає УНН із посиланням на Міноборони РФ.

Деталі

За даними російського Міноборони, випробування пройшло успішно, а “політ ракети від виходу з води до попадання в умовну ціль повністю відповідав заданим параметрам”. Раніше в той же день, 4 жовтня, в Міноборони РФ повідомили про випробувальний пуск гіперзвукової ракети “Циркон” з підводного човна “Северодвинск” з надводного положення.

До цього пуски “циркону” здійснювалися з надводного корабля — фрегата Північного флоту РФ “Адмірал Горшков”. Подібні випробування проводилися, зокрема, в липні 2021 року, а також в грудні, листопаді та жовтні 2020 року.

Реакція США на випробування ракети “Циркон” влітку 2021 року

Після повідомлень Міноборони РФ про випробування ракети “Циркон” в липні 2021 року офіційний представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що американське військове відомство “в курсі цих тверджень (про проведені Росією випробування. — ред.) і що “нові російські гіперзвукові ракети можуть представляти дестабілізуючий вплив і представляти серйозні ризики”.

Гіперзвукові ракети можуть змінювати траєкторію польоту, тому системам ППО важко впізнати і ліквідувати ракети подібного типу.

Наступне покоління озброєнь

Гіперзвукова зброя вважається зброєю наступного покоління, мета якого — позбавити противника часу реакції і традиційних механізмів з придушення чи контратаки.

У понеділок Сполучені Штати заявили, що випробували гіперзвукову зброю з повітряним потоком енергії, що стало першим успішним випробуванням зброї цього класу з 2013 року.

Наприкінці вересня стало відомо, що снаряд, випущений Північною Кореєю у свого східного узбережжя, був недавно розробленою гіперзвуковою ракетою.

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