Россия провела пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110513 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 121644 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 107448 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106501 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134821 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120987 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160205 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143163 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179559 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172951 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 72537 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 44761 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 86826 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 29768 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 58696 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 121644 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 134821 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 302469 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 269339 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 254201 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 110506 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120269 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 160201 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118062 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117672 просмотра
Актуальное
Россия провела пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды

Россия провела пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды

Киев  •  УНН

 • 33817 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Россия в понедельник, 4 октября, впервые сделала пробный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" из подводного положения. Пуск выполнил атомная подводная лодка "Северодвинск", находившейся на глубине 40 метров в акватории Белого моря. Условная цель ракеты находилась в Баренцевом море, передает УНН со ссылкой на Минобороны РФ.

Детали

По данным российского Минобороны, испытание прошло успешно, а “полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью отвечал заданным параметрам”. Ранее в тот же день, 4 октября, в Минобороны РФ сообщили о испытательных пусках гиперзвуковой ракеты “Циркон” с подводной лодки “Северодвинск” из надводного положения.

К этому пуска “циркона” осуществлялись с надводного корабля — фрегата Северного флота РФ “Адмирал Горшков”. Подобные испытания проводились, в частности, в июле 2021, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

Реакция США на испытание ракеты “Циркон” летом 2021

После сообщений Минобороны РФ об испытаниях ракеты “Циркон” в июля 2021 г. года официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что американское военное ведомство “в курсе этих утверждений (о проведенных Россией испытания. — ред.) и “новые российские гиперзвуковые ракеты могут представлять дестабилизирующее влияние и представлять серьезные риски”.

Гиперзвуковые ракеты могут менять траекторию полета, поэтому системам ПВО трудно узнать и ликвидировать ракеты подобного типа.

Следующее поколение вооружений

Гиперзвуковое оружие считается оружием следующего поколения, цель которого — лишить противника времени реакции и традиционных механизмов по подавлению или контратаки.

В понедельник Соединенные Штаты заявили, что испытали гиперзвуковое оружие с воздушным потоком энергии, что стало первым успешным испытанием оружия этого класса с 2013 года.

В конце сентября стало известно, что снаряд, выпущенный Северной Кореей в своего восточного побережья, был недавно разработанной гиперзвуковой ракетой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы