Россия провела пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Россия в понедельник, 4 октября, впервые сделала пробный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" из подводного положения. Пуск выполнил атомная подводная лодка "Северодвинск", находившейся на глубине 40 метров в акватории Белого моря. Условная цель ракеты находилась в Баренцевом море, передает УНН со ссылкой на Минобороны РФ.
Детали
По данным российского Минобороны, испытание прошло успешно, а “полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью отвечал заданным параметрам”. Ранее в тот же день, 4 октября, в Минобороны РФ сообщили о испытательных пусках гиперзвуковой ракеты “Циркон” с подводной лодки “Северодвинск” из надводного положения.
К этому пуска “циркона” осуществлялись с надводного корабля — фрегата Северного флота РФ “Адмирал Горшков”. Подобные испытания проводились, в частности, в июле 2021, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.
Реакция США на испытание ракеты “Циркон” летом 2021
После сообщений Минобороны РФ об испытаниях ракеты “Циркон” в июля 2021 г. года официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что американское военное ведомство “в курсе этих утверждений (о проведенных Россией испытания. — ред.) и “новые российские гиперзвуковые ракеты могут представлять дестабилизирующее влияние и представлять серьезные риски”.
Гиперзвуковые ракеты могут менять траекторию полета, поэтому системам ПВО трудно узнать и ликвидировать ракеты подобного типа.
Следующее поколение вооружений
Гиперзвуковое оружие считается оружием следующего поколения, цель которого — лишить противника времени реакции и традиционных механизмов по подавлению или контратаки.
В понедельник Соединенные Штаты заявили, что испытали гиперзвуковое оружие с воздушным потоком энергии, что стало первым успешным испытанием оружия этого класса с 2013 года.
В конце сентября стало известно, что снаряд, выпущенный Северной Кореей в своего восточного побережья, был недавно разработанной гиперзвуковой ракетой.