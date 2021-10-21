Китай дважды за лето испытал гиперзвуковое оружие - FT

Детали

Газета сообщает, что получила информацию, согласно которой Китай провел испытания дважды. Первые из них прошли не в августе, а 27 июля. По словам четырех лиц, знакомых с оценками разведки США, военные КНР осуществили пуск ракеты с системой “частично-орбитального бомбометания”, чтобы запустить вокруг Земли"гиперзвуковой планирующий летательный аппарат“, способный нести ядерное оружие.

Второе испытание гиперзвукового оружия Китай провел 13 августа, пишет газета. Какое именно это было оружие, не говорится в сообщении.

В то же время, три человека, которым известно об июльском испытании, заявили изданию, что запуск поверг в шок министерство обороны США и американскую разведку, поскольку Китай продемонстрировал новый оружейный потенциал.

Сейчас ученые, работающие на американское правительство, пытаются осознать, какой военный потенциал есть у КНР, и чем не обладают Соединенные Штаты, сообщил газете источник. Достижения Китая, по их оценке, “бросают вызов законам физики”.

Газета сообщает, что Белый дом отказался от комментариев. Официальные лица правительства США, в том числе министр обороны Ллойд Остин, отказались подтвердить или опровергнуть существование данных испытаний, которые остаются засекреченным.

На этой неделе министерство иностранных дел Китая опровергло версию FT, заявив, что оно только запустило космический самолет, но это испытание было проведено 16 июля. Посольство Китая в Вашингтоне отказалось от комментариев по этому поводу.

За лето появились спутниковые снимки, которые показали, что Китай строит несколько сотен шахт для размещения межконтинентальных баллистических ракет.

В то же время, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на этой неделе заявил, что администрация Байдена очень обеспокоена быстрым расширением ядерных сил Китая.

Добавим

17 октября сообщалось, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие.

Тогда Пентагон не стал комментировать сообщения об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия, но выразил опасения касательно военной активности КНР.

Гиперзвуковое оружие считается оружием следующего поколения, цель которого — лишить противника времени реакции и традиционных механизмов по подавлению или контратаке.