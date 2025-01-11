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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
США продлили статус "временно защищенных лиц" для граждан Украины

США продлили статус "временно защищенных лиц" для граждан Украины

Киев  •  УНН

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США продлили статус временной защиты (TPS) для украинцев до 19 октября 2026 года. Более 103 тысяч украинцев смогут сохранить статус и получить автоматическое продление разрешений на трудоустройство.

Соединенные Штаты Америки до 19 октября 2026 года продлили статус "временно защищенных лиц" для граждан Украины. Он предусматривает особые иммиграционные правила. Об этом информирует Министерство внутренней безопасности США, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 10 января 2025 года Министерство внутренней безопасности США объявило о продлении статуса временного беженца (TPS) для Украины на 18 месяцев.

Продление статуса временного беженца обусловлено продолжающимся вооруженным конфликтом и чрезвычайными и временными условиями в Украине, которые не позволяют гражданам Украины, которые имеют на это право, безопасно вернуться

- говорится в заметке.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас разрешил получить этот статус не только украинским гражданам, но и лицам без гражданства, которые длительное время проживали на территории Украины. Согласно правилам, те, кто уже получил этот статус, должны перерегистрироваться в течение 60 дней. Как отметили в министерстве, это позволит более 103 тысячам украинских граждан сохранить статус.

В Министерстве сообщили, что перерегистрированным украинцам это позволит продлить автоматически на 12 месяцев срок действия разрешений на трудоустройство, ранее выданных в соответствии со статусом беженца из Украины, однако не всем.

Напомним

Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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