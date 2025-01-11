США продовжили статус "тимчасово захищених осіб" для громадян України
Київ • УНН
США продовжили статус тимчасового захисту (TPS) для українців до 19 жовтня 2026 року. Понад 103 тисячі українців зможуть зберегти статус та отримати автоматичне продовження дозволів на працевлаштування.
Сполучені Штати Америки до 19 жовтня 2026 року продовжили статус "тимчасово захищених осіб" для громадян України. Він передбачає особливі імміграційні правила. Про це інформує Міністерство внутрішньої безпеки США, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 10 січня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про продовження статусу тимчасового біженця (TPS) для України на 18 місяців.
Продовження статусу тимчасового біженця зумовлено збройним конфліктом, що триває, та надзвичайними та тимчасовими умовами в Україні, які не дозволяють громадянам України, які мають на це право, безпечно повернутися
Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас дозволив отримати цей статус не тільки українським громадянам, а й особам без громадянства, які тривалий час проживали на території України. Згідно з правилами, ті, хто вже отримав цей статус, повинні перереєструватися протягом 60 днів. Як зазначили в міністерстві, це дозволить понад 103 тисячам українських громадян зберегти статус.
У Міністерстві повідомили, що перереєстрованим українцям це дозволить продовжити автоматично на 12 місяців термін дії дозволів на працевлаштування, раніше виданих відповідно до статусу біженця з України, проте не всім.
Нагадаємо
Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов.