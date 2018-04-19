США об обстреле ДФС: Россия ответственна за ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе

"Соединенные Штаты осуждают вчерашние (17 апреля - ред.) обстрелы гражданских работников Донецкой фильтровальной станции в Украине, в результате которых пострадали пять человек. После инцидента ДФС временно остановила работу. Кроме того того, что под угрозой оказались жизни ни в чем не повинных гражданских лиц, это нападение поставило под угрозу водоснабжение для почти 350 тысяч украинцев, живущих по обе стороны линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

В Госдепе призвали все стороны конфликта вывести свои силы с территории около ДФС и других объектов гражданской инфраструктуры.

"Департамент пользуется случаем, чтобы повторить свой призыв к России вывести свои силы из Восточной Украины и полностью выполнить взятые обязательства согласно минским соглашениям. Поскольку Россия спровоцировала этот конфликт и продолжает вооружать, тренировать, управлять и вести боевые действия со своими доверенными лицами на Донбассе, она ответственна за ухудшения гуманитарной ситуации на Востоке Украины", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНН, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании, один из них находится в тяжелом состоянии.

В среду 18 апреля Донецкий фильтровальная станция приостановила работу.