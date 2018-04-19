США про обстріл ДФС: Росія відповідальна за погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки засудили обстріли працівників Донецької фільтрувальної станції та вчергове закликали Росію вивести свої сили зі Східної України. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, передає УНН.
“Сполучені Штати засуджують вчорашні (17 квітня — ред.) обстріли цивільних працівників Донецької фільтрувальної станції в Україні, внаслідок яких постраждали п’ятеро осіб. Після інциденту ДФС тимчасово зупинила роботу. Окрім того того, що під загрозою опинилось життя ні в чому не винних цивільних осіб, цей напад поставив під загрозу водопостачання для майже 350 тисяч українців, які живуть з обох сторін лінії зіткнення”, — йдеться в повідомленні.
У Держдепі закликали всі сторони конфлікту вивести свої сили з території навколо ДФС та інших об’єктів цивільної інфраструктури.
“Департамент користується цією нагодою, щоб повторити свій заклик до Росії вивести свої сили з Східної України та повністю виконати взяті зобов’язання відповідно до мінських угод. Оскільки Росія спровокувала цей конфлікт і продовжує озброювати, тренувати, керувати та вести бойові дії зі своїми довіреними особами на Донбасі, вона відповідальна за погіршення гуманітарної ситуації на Сході України”, — сказано у заяві.
Як повідомляв УНН, 17 квітня під обстріл потрапив автобус, що перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього отримали поранення п’ятеро співробітників компанії, один з них перебуває у важкому стані.
У середу 18 квітня Донецька фільтрувальна станція призупинила роботу.