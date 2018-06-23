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США приостановили ряд военных учений с Южной Кореей

США приостановили ряд военных учений с Южной Кореей

Киев  •  УНН

 • 9436 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. США приостановили проведение ряда военных учений с участием Южной Кореи в связи с итогами саммита в Сингапуре. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Пентагона, сообщает УНН.

Как следует из документа, министр обороны США Джеймс Мэттис “в координации с нашим (американским) союзником — Республикой Корея — на неопределенный срок приостановил выбранные маневры”. “В их числе „Freedom Guardian“ и двое учений в рамках программы обменов для корейских морских пехотинцев, запланированные на следующие три месяца”, — пояснили в военном ведомстве.

Данное решение было принято после встречи Мэттиса с госсекретарем Майклом Помпео, помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Джозефом Данфордом. Предметом обсуждения были итоги саммита и дальнейшие действия американской стороны. В заявлении констатируется, что “дополнительные решения” будут зависеть от того, продолжит ли КНДР “добросовестно проводить продуктивные переговоры”.

Мэттис ранее заявил, что обсудит с Помпео и Болтоном возможность приостановки запланированных на август совместных военных учений “Ulchi Freedom Guardian” на Корейском полуострове.

Как сообщал УНН, Токио начал расследование деятельности 10 связанных с КНДР фирм.

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