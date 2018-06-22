Токіо почав розслідування діяльності 10 пов'язаних з КНДР фірм
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Міністерство фінансів Японії наказало всім приватним банкам і іншим фінансовим установам країни доповісти про стан рахунків і операцій 10 спільних підприємств, створених за участю японського капіталу і організацій КНДР. Вивченням їх діяльності також зайнялася поліція, повідомляє газета Mainichi Shimbun, інформує УНН.
Є підозри, що 10 компаній причетні до незаконних банківських переказів та відмиванню грошей. Такі відомості, за даними газети, зібрали, зокрема, експерти комітету з дотримання санкцій щодо КНДР, який діє при Раді Безпеки ООН.
Компанії базуються в Пхеньяні та інших містах КНДР, вони зайняті різними видами виробництва, в тому числі в сфері виготовлення напівпровідників. В їхньому капіталі помічено японську участь, що суперечить резолюції Ради Безпеки ООН, який заборонив створення спільних підприємств з КНДР. Власні санкції з боку Токіо фактично забороняють будь-які виплати організаціям, які знаходяться під контролем Пхеньяна.
У той же час, відзначає видання, є підозри, що 10 компаній з японською участю використовувалися для міжнародних грошових переказів в обхід рішень Ради Безпеки ООН і уряду Японії. Радбез протягом 2017 року декілька раз посилював санкції відносно КНДР у відповідь на її ядерні випробування і запуски балістичних ракет. Заборонені, зокрема, поставки Пхеньяну більшості видів промислової продукції та закупівлі у нього основних експортних товарів, введений жорсткий контроль за грошовими переказами, обмежені поставки нафти і нафтопродуктів. Радбез ООН наказав також припинити використання за кордоном робочої сили з КНДР.
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