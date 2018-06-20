ЗМІ дізналися про реакцію Кім Чен Ина на жарт Помпео про його вбивство

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео під час квітневої зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином волів відбутися жартами, коли лідер КНДР нагадав йому про його колишні заяви на свою адресу. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Vanity Fair.

Видання нагадує, що Помпео раніше займав досить жорстку позицію щодо КНДР і заявляв, що північнокорейці “хотіли б відходу (Кім Чен Ина)”. Співрозмовник видання розповів, що в квітні в ході першої зустрічі з Помпео, який на той момент ще був главою ЦРУ, Кім Чен Ин нагадав йому про ці слова.

“Але Помпео не здригнувся. Глава ЦРУ пожартував, що він все ще намагається вбити Кім Чен Ина, і обидва засміялися”, — пише видання з посиланням на слова свого джерела.

Колишній глава ЦРУ Майк Помпео зайняв пост Держсекретаря США 26 квітня 2018 року, змінивши на цій посаді Рекса Тіллерсона. У квітні, ще до того як він офіційно обійняв нову посаду, Помпео побував з візитом в КНДР. Ця поїздка трималася в секреті.

Як повідомляв УНН, КНДР незабаром може почати передачу США останків загиблих американських солдатів.

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