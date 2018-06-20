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Reuters: КНДР незабаром може почати передачу США останків загиблих американських солдатів

Reuters: КНДР незабаром може почати передачу США останків загиблих американських солдатів

Київ • УНН

 • 10781 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Пхеньян може в найближчі кілька днів почати процес передачі Вашингтону останків загиблих в ході Корейської війни американських військовослужбовців. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на двох американських офіційних осіб, передає УНН.

За їхніми даними, КНДР передасть останки в Південній Кореї, і вони будуть транспортовані на базу американських ВПС Хікем на Гавайських островах. Один зі співрозмовників зазначив, що мова йде про “значне число” останків, однак відмовився назвати більш точну цифру, посилаючись на непередбачуваність лідера КНДР Кім Чен Ина. Вони вказали також, що ідентифікація загиблих солдат може зайняти багато місяців і навіть роки.

За даними Reuters, близько 7,7 тисяч американських військовослужбовців вважаються зниклими без вісті з часів Корейської війни 1950-1953 років. Агентство з посиланням на відомості Пентагону відзначає, що представники КНДР заявляли раніше про знаходження у них останків 200 американських солдатів.

Як повідомляв УНН, Кім Чен Ин провів зустріч з головою КНР Сі Цзіньпінем.

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