Reuters КНДР вскоре может начать передачу США останков погибших американских солдат

По их данным, КНДР передаст останки в Южной Корее, и они будут транспортированы на базу американских ВВС Хикэм на Гавайских островах. Один из собеседников отметил, что речь идет о “значительном числе” останков, однако отказался назвать более точную цифру, ссылаясь на непредсказуемость лидера КНДР Ким Чен Ына. Они указали также, что идентификация погибших солдат может занять многие месяцы и даже годы.

По данным Reuters, около 7,7 тысяч американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Агентство со ссылкой на сведения Пентагона отмечает, что представители КНДР заявляли ранее о нахождении у них останков 200 американских солдат.

Как сообщал УНН, Ким Чен Ын провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпин.