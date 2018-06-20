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Reuters КНДР вскоре может начать передачу США останков погибших американских солдат

Reuters КНДР вскоре может начать передачу США останков погибших американских солдат

Киев  •  УНН

 • 10777 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Пхеньян может в ближайшие несколько дней начать процесс передачи Вашингтону останков погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских официальных лиц, передает УНН.

По их данным, КНДР передаст останки в Южной Корее, и они будут транспортированы на базу американских ВВС Хикэм на Гавайских островах. Один из собеседников отметил, что речь идет о “значительном числе” останков, однако отказался назвать более точную цифру, ссылаясь на непредсказуемость лидера КНДР Ким Чен Ына. Они указали также, что идентификация погибших солдат может занять многие месяцы и даже годы.

По данным Reuters, около 7,7 тысяч американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Агентство со ссылкой на сведения Пентагона отмечает, что представители КНДР заявляли ранее о нахождении у них останков 200 американских солдат.

Как сообщал УНН, Ким Чен Ын провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпин.

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