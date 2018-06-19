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Кім Чен Ин провів зустріч з головою КНР Сі Цзіньпінем

Кім Чен Ин провів зустріч з головою КНР Сі Цзіньпінем

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрівся з главою КНР Сі Цзінпінем у вівторок під час візиту до Пекіна, підтвердивши тим самим зміцнення зв'язків між двома лідерами, передає УНН з посиланням на видання Yonhap.

Державне телебачення Китаю транслювала кадри саміту Кіма та Сі у Будинку народних зборів під час рідкісного публічного візиту корейського лідера. Повідомляється, що Сі Цзінпінь та його дружина Пен Ліюань зустріли Кіма та його дружину Рі Соль-ю у Будинку народних зборів, а Кім проінспектував китайську почесну варту.

Цей крок ознаменував чіткий відхід від попередньої позиції Китаю тримати в таємниці візити Кіма, допоки той не повернеться додому.

Як повідомляв УНН, візит північнокорейського лідера в Китай запланований на 19-20 червня, проте подробиці про поїздку не повідомлялися.

За даними ЗМІ, під час зустрічі Кім Чен Ин та Сі Цзіньпінь мали обговорити саміт лідерів КНДР та США, який пройшов 12 червня.

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