Кім Чен Ин прилетів до Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин прилетів до Пекіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nihon Television Network.
Агентство “Сіньхуа” раніше повідомило, що візит північнокорейського лідера в Китай запланований на 19-20 червня, проте подробиці про поїздку не повідомлялися.
За даними ЗМІ, під час візиту в Китай Кім Чен Ин зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном і обговорить з нимамерикансько-північнокорейський саміт, який пройшов 12 червня.
Нагадаємо, лідер КНДР проводив зустріч з Сі Цзіньпіном в травні в Пекіні.
Як раніше повідомляв УНН, історична зустріч на вищому рівні лідерів КНДР і США пройшла в Сінгапурі в готелі Capella на острові Сентоса 12 червня поточного року. За підсумками зустрічі глави держав підписали спільний документ. Пхеньян узяв на себе зобов’язання щодо денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона. Після саміту американський лідер заявив, що, попри укладені домовленості, Штати не планують скорочувати присутність збройних сил на Корейському півострові та знімати санкції з КНДР.