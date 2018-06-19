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Ким Чен Ын прилетел в Китай

Ким Чен Ын прилетел в Китай

Киев  •  УНН

 • 10118 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын прилетел в Пекин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nihon Television Network.

Агентство “Синьхуа” ранее сообщило, что визит северокорейского лидера в Китай запланирован на 19-20 июня, однако подробности о поездке не сообщались.

По данным СМИ, во время визита в Китай Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит с нимамерикансько-северокорейский саммит, который прошел 12 июня.

Напомним, лидер КНДР проводил встречу с Си Цзиньпином в мае в Пекине.

Как ранее сообщал, историческая встреча на высшем уровне лидеров КНДР и США прошла в Сингапуре в отеле Capella на острове Сентоса 12 июня текущего года. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. После саммита американский лидер заявил, что, несмотря на заключенные договоренности, Штаты не планируют сокращать присутствие вооруженных сил на Корейском полуострове и снимать санкции с КНДР.

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