Кім Чен Ин відвідав Пекін і провів переговори з Сі Цзіньпіном

За інформацією CCTV, поїздка північнокорейського лідера до Китаю тривала з 25 по 28 березня. За словами голови КНР, Пекін буде сприяти безперервному зміцненню співпраці з Пхеньяном заради миру і захисту взаємних інтересів двох держав з метою підвищення добробуту їх народів, зміцнення миру і стабільності в регіоні. “Нам потрібно приділити особливу увагу зміцненню контактів між представниками молоді Китаю і КНДР, успадкувати існуючі дружні традиції”, — зазначив Сі Цзіньпін.

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За його словами, візит Кім Чен Ина свідчить про велике значення, яке лідер КНДР приділяє розвитку відносин з Китаєм. “Основи традиційної дружби Китаю і КНДР були створені і отримали подальший розвиток завдяки зусиллям старших поколінь вищого керівництва двох країн. Це наше спільне безцінне надбання”, — заявив Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю (КПК) Сі Цзіньпін.

Голова КНР підкреслив, що КПК і Трудова партія Кореї внесли великий вклад у розвиток соціалізму. “Необхідно прагнути до того, щоб наші спільні відносини отримали ще більш успішний розвиток. Це єдиний правильний вибір, і на нього не вплинуть швидкоплинні зміни”, — зазначив китайський лідер.

Кім Чен Ин у свою чергу заявив, що влада КНДР незмінно приділяють велику увагу посиленню міжпартійних зв’язків з КНР. “Розвиток дружби з Китаєм — наш вибір, і ніщо його не змінить”, — підкреслив північнокорейський лідер.

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За даними китайської державної урядової агенції новин Сіньхуа, Сі Цзіньпін високо оцінив візит Кім Чен Ина в Пекін. Лідери країн під час зустрічі обмінялися думками щодо ситуації у світі і на Корейському півострові. Відзначається, що Кім Чен Ин у Пекіні заявив, що КНДР послідовно дотримується прагнення до денуклеаризації. Він зазначив, що ситуація на Корейському півострові поліпшується завдяки ініціативі Північної Кореї щодо зниження напруженості.

Крім того, Кім Чен Ин під час візиту заявив, що готовий вести діалог із США і провести зустріч на вищому рівні з 45-м американським президентом Дональдом Трампом.

“Проблема денуклеаризації Корейського півострова може бути вирішена, якщо Південна Корея і Сполучені Штати будуть реагувати на наші зусилля, а також створювати атмосферу миру і стабільності”, — наводить агентство слова Кім Чен Ина.

Кім Чен Ин і його дружина Лі Сіль Чжу також особисто привітали Сі Цзіньпіна з переобранням на пост голови КНР. За даними Сіньхуа, в честь них був влаштований вітальний банкет.

На ньому була присутня дружина китайського лідера Пен Ліюань, а також прем’єр Держради Китаю Лі Кецян. Як зазначає агентство, Кім Чен Ин заявив, що це його обов’язок — особисто привітати Сі Цзіньпіна, який раніше був переобраний на посаду голови КНР одноголосно депутатами першої сесії Всекитайських зборів народних представників 13-го скликання.

Нагадаємо, глава КНДР Кім Чен Ин на броньованому поїзді прибув з візитом до Китайської Народної Республіки. За даними агентства Bloomberg, це перша зарубіжна поїздка північнокорейського лідера з моменту його приходу до влади у 2011 році.