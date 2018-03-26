Bloomberg повідомив про перший закордонний візит Кім Чен Ина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Глава КНДР Кім Чен Ин на броньованому поїзді прибув з візитом до Китайської Народної Республіки. За даними агентства Bloomberg, це перша зарубіжна поїздка північнокорейського лідера з моменту його приходу до влади у 2011 році, передає УНН.
Раніше про візит до Китаю високопоставленого гостя з КНДР повідомили японське інформагентство Kyodo News і китайське видання South China Morning Post. За даними Kyodo News, він прибув на поїзді через прикордонне китайське місто Даньдун. Готелі біля моста, що з'єднує Даньдун з містом Сінийджу в КНДР, з 25 березня призупинили бронювання номерів, вікна яких виходять на північнокорейську сторону, відзначає Kyodo News.
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У Даньдуні і Пекіні в дні передбачуваного візиту Кім Чен Ина було посилено заходи безпеки, повідомляє South China Morning Post. За даними Kyodo News, 26 березня автомобіль з номерами північнокорейського посольства в Пекіні був помічений біля Будинку народних зібрань, де зазвичай проходять офіційні заходи уряду і Комуністичної партії Китаю.
Скільки триватиме візит північнокорейського лідера, і з ким він зустрінеться в Китаї, невідомо.
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Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином до травня поточного року.