Ким Чен Ын посетил Пекин и провёл переговоры с Си Цзиньпином

По информации CCTV, поездка северокорейского лидера в Китай продолжалась с 25 по 28 марта. По словам председателя КНР, Пекин будет способствовать непрерывному укреплению сотрудничества с Пхеньяном ради мира и защиты общих интересов двух государств в целях повышения благосостояния их народов, укрепления мира и стабильности в регионе. “Нам нужно уделить особое внимание укреплению контактов между представителями молодежи Китая и КНДР, унаследовать существующие дружеские традиции”, — отметил Си Цзиньпин.

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По его словам, визит Ким Чен Ына свидетельствует о большом значении, которое лидер КНДР уделяет развитию отношений с Китаем. “Основы традиционной дружбы Китая и КНДР были созданы и получили дальнейшее развитие благодаря усилиям старших поколений высшего руководства двух стран. Это наше общее бесценное достояние”, — заявил Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что КПК и Трудовая партия Кореи внесли большой вклад в развитие социализма. “Необходимо стремиться к тому, чтобы наши совместные отношения получили еще более успешное развитие. Это единственный правильный выбор, и на него не повлияют мимолетные изменения”, — отметил китайский лидер.

Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что власти КНДР неизменно уделяют большое внимание усилению межпартийных связей с КНР. “Развитие дружбы с Китаем — наш выбор, и ничто его не изменит”, — подчеркнул северокорейский лидер.

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По данным китайского государственного правительственного агентства новостей Синьхуа, Си Цзиньпин высоко оценил визит Ким Чен Ына в Пекин. Лидеры стран во время встречи обменялись мнениями о ситуации в мире и на Корейском полуострове. Отмечается, что Ким Чен Ын в Пекине заявил, что КНДР последовательно придерживается стремления к денуклеаризации. Он отметил, что ситуация на Корейском полуострове улучшается благодаря инициативе Северной Кореи по снижению напряженности.

Кроме того, Ким Чен Ын во время визита заявил, что готов вести диалог с США и провести встречу на высшем уровне с 45-м американским президентом Дональдом Трампом.

“Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия, а также создавать атмосферу мира и стабильности”, — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Чжу также лично поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. По данным Синьхуа, в честь них был устроен приветственный банкет.

На нем присутствовала жена китайского лидера Пэн Лиюань, а также премьер Госсовета Китая Ли Кэцян. Как отмечает агентство, Ким Чен Ын заявил, что это его обязанность — лично поздравить Си Цзиньпина, который ранее был переизбран на пост председателя КНР единогласно депутатами первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын на бронированном поезде прибыл с визитом в Китайскую Народную Республику. По данным агентства Bloomberg, это первая зарубежная поездка северокорейского лидера с момента его прихода к власти в 2011 году.