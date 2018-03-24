Південна Корея назвала дату та місце переговорів з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Північна Корея прийняла пропозицію Південної Кореї провести переговори на високому рівні 29 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap та Міністерство об'єднання Кореї.
В ході цього діалогу сторони, як пояснили у відомстві, сподіваються визначити дату і місце проведення міжкорейського саміту, який Сеул і Пхеньян насамперед планували на кінець квітня.
Нинішня ж зустріч, за даними міністерства, відбудеться на лінії розмежування у демілітаризованої зони в селі Панмунджом. Там же сторони зустрічалися в січні, перед початком Олімпіади в Пхьончхані. Ініціативу провести переговори саме там в наступний четвер Сеул передав Північній Кореї 22 березня через прикордонний канал зв’язку.
“Сьогодні Північна Корея через канал прикордонного зв’язку погодилася (з пропозицією Південної Кореї)”, — розповіли в міністерстві об’єднання, додавши, що, за даними Пхеньяна, північнокорейську делегацію очолить голова Комітету КНДР з мирного об’єднання Кореї Рі Сон Гвон.
На чолі ж делегації від Південної Кореї на цих переговорах (вона буде складатися з трьох осіб), як пояснили в міністерстві, буде міністр об’єднання Чо Мін Ген. Також з боку Сеула на переговорах будуть присутні представники адміністрації президента і Національної розвідувальної служби.
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин планують провести переговори в кінці квітня. Такої домовленості сторонам вдалося досягти на початку березня в ході відвідування Пхеньяна південнокорейськими делегатами. Тоді ж КНДР також повідомила Сеул про свою готовність почати консультації щодо нормалізації відносин з Вашингтоном, в ході яких може обговорити тему денуклеаризації Корейського півострова.
Як повідомляв УНН, Сеул готовий співпрацювати з новим радником Трампа з нацбезпеки.