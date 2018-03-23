Сеул готовий співпрацювати з новим радником Трампа з нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Сеул буде тісно співпрацювати з новим радником США з національної безпеки Джоном Болтоном, заявив представник адміністрації президента Південної Кореї, передає УНН з посиланням на Yonhap.
"Будучи заступником державного секретаря, Болтон багато дізнався про проблеми Корейського півострова, і, передусім, він радник, якому довіряє президент Трамп. Ми будемо тісно співпрацювати з ним для вирішення питань Корейського півострова", - заявив представник адміністрації.
Президент США Дональд Трамп раніше оголосив, що Дж.Болтон замінить Г.Макмастера на посаді радника з національної безпеки наступного місяця. Дж.Болтон, який був заступником державного секретаря і послом США в ООН, довгий час вважався одним із найзатятіших "яструбів" серед чиновників США щодо КНДР, пише видання.