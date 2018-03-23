Сеул готов сотрудничать с новым советником Трампа по нацбезопасности

"Будучи заместителем государственного секретаря, Болтон много узнал о проблемах Корейского полуострова, и, прежде всего, он советник, которому доверяет президент Трамп. Мы будем тесно сотрудничать с ним для решения вопросов Корейского полуострова", - заявил представитель администрации.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Дж.Болтон заменит Г.Макмастера на посту советника по национальной безопасности в следующем месяце. Дж.Болтон, который был заместителем государственного секретаря и послом США в ООН, долгое время считался одним из самых ярых "ястребов" среди чиновников США относительно КНДР, пишет издание.