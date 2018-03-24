Южная Корея назвала дату и место переговоров с КНДР

В ходе этого диалога стороны, как пояснили в ведомстве надеются определить дату и место проведения межкорейского саммита, который Сеул и Пхеньян прежде всего планировали на конец апреля.

Нынешняя же встреча, по данным министерства, состоится на линии разграничения в демилитаризованной зоне в селе Панмунджом. Там же стороны встречались в январе, перед началом Олимпиады в Пхенчхане. Инициативу провести переговоры именно там в следующий четверг Сеул передал Северной Кореи 22 марта через пограничный канал связи.

“Сегодня Северная Корея через канал пограничной связи согласилась (с предложением Южной Кореи)”, — рассказали в министерстве объединения, добавив, что, по данным Пхеньяна, северокорейскую делегацию возглавит председатель Комитета КНДР по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон .

Во главе же делегации от Южной Кореи на этих переговорах (она будет состоять из трех человек), как пояснили в министерстве, будет министр объединения Чо Мин Ген. Также со стороны Сеула на переговорах будут присутствовать представители администрации президента и Национальной разведывательной службы.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын планируют провести переговоры в конце апреля. Такой договоренности сторонам удалось достичь в начале марта в ходе посещения Пхеньяна южнокорейскими делегатами. Тогда же КНДР также уведомила Сеул о своей готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщал УНН, Сеул готов сотрудничать с новым советником Трампа по нацбезопасности.