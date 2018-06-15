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США і Китай прихильні повній денуклеаризації Корейського півострова

США і Китай прихильні повній денуклеаризації Корейського півострова

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Держсекретар Майк Помпео заявив за підсумками візиту в Пекін, що США і КНР прихильні повній денуклеаризації Корейського півострова, інформує УНН з посиланням на мікроблог шефа американської дипломатії у Twitter.

“Хочу подякувати голові КНР Сі Цзіньпіна за те, що він мене прийняв. США і Китай прихильні повної денуклеаризації Корейського півострова і встановлення тривалого і стабільного миру в регіоні”, — написав Помпео.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп прийняв рішення про введення мит на товари з Китаю на суму 50 млрд доларів

Нагадаємо, після зустрічі з президентом Південної Кореї та міністром закордонних справ Японії держсекретар США Майкл Помпео повідомив, що зняття санкції США проти Північної Кореї можливе лише після повної денуклеаризації.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп після саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином заявив, що, попри укладені домовленості, Штати не планують скорочувати присутність збройних сил на Корейському півострові та знімати санкції з КНДР.

Thanks to President Xi for hosting me. U.S. and #China are firmly committed to the complete denuclearization of the Korean Peninsula, and facilitating a lasting and stable peace in the region. pic.twitter.com/SJfxVlWoCK

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 15 червня 2018 р.

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