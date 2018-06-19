Ким Чен Ын провел встречу с главой КНР Си Цзиньпинем
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился с главой КНР Си Цзиньпинем во вторник во время визита в Пекин, подтвердив тем самым укрепление связей между двумя лидерами, передает УНН со ссылкой на издание Yonhap.
Государственное телевидение Китая транслировало кадры саммита Кима и Си в Доме народных собраний во время редкого публичного визита корейского лидера. Сообщается, что Си Цзинпин и его жена Пэн Лиюань встретили Кима и его жену Ри Соль-й в Доме народных собраний, а Ким проинспектировал китайский почетный караул.
Этот шаг ознаменовал четкий отход от прежней позиции Китая держать в тайне визиты Кима, пока тот не вернется домой.
Как сообщал УНН, визит северокорейского лидера в Китай запланирован на 19-20 июня, однако подробности о поездке не сообщались.
По данным СМИ, во время встречи Ким Чен Ын и Си Цзиньпин должны были обсудить саммит лидеров КНДР и США, который прошел 12 июня.