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Ким Чен Ын провел встречу с главой КНР Си Цзиньпинем

Ким Чен Ын провел встречу с главой КНР Си Цзиньпинем

Киев  •  УНН

 • 11782 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился с главой КНР Си Цзиньпинем во вторник во время визита в Пекин, подтвердив тем самым укрепление связей между двумя лидерами, передает УНН со ссылкой на издание Yonhap.

Государственное телевидение Китая транслировало кадры саммита Кима и Си в Доме народных собраний во время редкого публичного визита корейского лидера. Сообщается, что Си Цзинпин и его жена Пэн Лиюань встретили Кима и его жену Ри Соль-й в Доме народных собраний, а Ким проинспектировал китайский почетный караул.

Этот шаг ознаменовал четкий отход от прежней позиции Китая держать в тайне визиты Кима, пока тот не вернется домой.

Как сообщал УНН, визит северокорейского лидера в Китай запланирован на 19-20 июня, однако подробности о поездке не сообщались.

По данным СМИ, во время встречи Ким Чен Ын и Си Цзиньпин должны были обсудить саммит лидеров КНДР и США, который прошел 12 июня.

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