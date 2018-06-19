Ким Чен Ын провел встречу с главой КНР Си Цзиньпинем

Государственное телевидение Китая транслировало кадры саммита Кима и Си в Доме народных собраний во время редкого публичного визита корейского лидера. Сообщается, что Си Цзинпин и его жена Пэн Лиюань встретили Кима и его жену Ри Соль-й в Доме народных собраний, а Ким проинспектировал китайский почетный караул.

Этот шаг ознаменовал четкий отход от прежней позиции Китая держать в тайне визиты Кима, пока тот не вернется домой.

Как сообщал УНН, визит северокорейского лидера в Китай запланирован на 19-20 июня, однако подробности о поездке не сообщались.

По данным СМИ, во время встречи Ким Чен Ын и Си Цзиньпин должны были обсудить саммит лидеров КНДР и США, который прошел 12 июня.