Токио начал расследование деятельности 10 связанных с КНДР фирм

Есть подозрения, что 10 компаний причастны к незаконным банковским переводам и отмыванию денег. Такие сведения, по данным газеты, собрали, в частности, эксперты комитета по соблюдению санкций в отношении КНДР, который действует при Совете Безопасности ООН.

Компании базируются в Пхеньяне и других городах КНДР, они заняты различными видами производства, в том числе в сфере изготовления полупроводников. В их капитале замечено японское участие, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН, который запретил создание совместных предприятий с КНДР. Собственные санкции со стороны Токио фактически запрещают какие-либо выплаты организациям, находящимся под контролем Пхеньяна.

В то же время, отмечает издание, имеются подозрения, что 10 компаний с японскими участием использовались для международных денежных переводов в обход решений Совета Безопасности ООН и правительства Японии. Совбез в течение 2017 года несколько раз ужесточал санкции в отношении КНДР в ответ на ее ядерные испытания и запуски баллистических ракет. Запрещены, в частности, поставки Пхеньяну большинства видов промышленной продукции и закупки у него основных экспортных товаров, введен жесткий контроль за денежными переводами, ограничены поставки нефти и нефтепродуктов. Совбез ООН предписал также прекратить использование за рубежом рабочей силы из КНДР.

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