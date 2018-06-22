Токио начал расследование деятельности 10 связанных с КНДР фирм

ukru
США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 20933 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 62407 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 103125 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 111038 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125670 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143186 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146948 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 187889 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157202 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143236 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 100518 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 106419 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 117555 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 100862 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 79340 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 22021 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 167033 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 200959 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 208092 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 218143 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 10682 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 36718 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 187894 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 117515 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 121074 просмотра
Актуальное
Токио начал расследование деятельности 10 связанных с КНДР фирм

Токио начал расследование деятельности 10 связанных с КНДР фирм

Киев  •  УНН

 • 9786 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Министерство финансов Японии приказало всем частным банкам и другим финансовым учреждениям страны доложить о состоянии счетов и операций 10 совместных предприятий, созданных с участием японского капитала и организаций КНДР. Изучением их деятельности также занялась полиция, сообщает газета Mainichi Shimbun, информирует УНН.

Есть подозрения, что 10 компаний причастны к незаконным банковским переводам и отмыванию денег. Такие сведения, по данным газеты, собрали, в частности, эксперты комитета по соблюдению санкций в отношении КНДР, который действует при Совете Безопасности ООН.

Компании базируются в Пхеньяне и других городах КНДР, они заняты различными видами производства, в том числе в сфере изготовления полупроводников. В их капитале замечено японское участие, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН, который запретил создание совместных предприятий с КНДР. Собственные санкции со стороны Токио фактически запрещают какие-либо выплаты организациям, находящимся под контролем Пхеньяна.

В то же время, отмечает издание, имеются подозрения, что 10 компаний с японскими участием использовались для международных денежных переводов в обход решений Совета Безопасности ООН и правительства Японии. Совбез в течение 2017 года несколько раз ужесточал санкции в отношении КНДР в ответ на ее ядерные испытания и запуски баллистических ракет. Запрещены, в частности, поставки Пхеньяну большинства видов промышленной продукции и закупки у него основных экспортных товаров, введен жесткий контроль за денежными переводами, ограничены поставки нефти и нефтепродуктов. Совбез ООН предписал также прекратить использование за рубежом рабочей силы из КНДР.

Как сообщал УНН, СМИ узнали о реакции Ким Чен Ына на шутку Помпео о его убийстве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаполитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы